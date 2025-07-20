Соболев прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о победе над «Ростовом» (2:1) в 1-м туре РПЛ.
- Петербуржцы уступали по ходу встречи.
- Для «Зенита» это 100-й сезон.
- Он продлится до 17 мая.
– Первая игра в чемпионате всегда скомканная бывает. Хорошо, что добились победы и взяли три очка.
– Первая половина получилась нервозной.
– Все только набирают игровую форму.
– Как оцените дебют Жерсона?
– Видно, что это игрок хорошего класса. Но ему нужно время. Он точно будет помогать «Зениту».
Источник: «Матч ТВ»