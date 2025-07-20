Соболев прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о победе над «Ростовом» (2:1) в 1-м туре РПЛ.

Петербуржцы уступали по ходу встречи.

Для «Зенита» это 100-й сезон.

Он продлится до 17 мая.

– Первая игра в чемпионате всегда скомканная бывает. Хорошо, что добились победы и взяли три очка.

– Первая половина получилась нервозной.

– Все только набирают игровую форму.

– Как оцените дебют Жерсона?

– Видно, что это игрок хорошего класса. Но ему нужно время. Он точно будет помогать «Зениту».