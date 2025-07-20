«Реал» заинтересовался защитником сборной Франции

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Ливерпуля» Ибраиму Конате. Мадридцы пока сделали конкретного предложения по игроку, но поинтересовались суммой, за которую английский клуб был бы готов продать футболиста этим летом.

При этом «Ливерпуль» также продолжает переговоры с Конате о продлении контракта.