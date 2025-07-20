Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Реал» заинтересовался защитником сборной Франции

Сегодня, 19:36

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Ливерпуля» Ибраиму Конате. Мадридцы пока сделали конкретного предложения по игроку, но поинтересовались суммой, за которую английский клуб был бы готов продать футболиста этим летом.

При этом «Ливерпуль» также продолжает переговоры с Конате о продлении контракта.

  • В прошлом сезоне 26-летний защитник провел за английский клуб 42 матча, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
  • Transfermarkt оценивает стоимость защитника сборной Франции в 60 миллионов евро.
  • Срок контракта Конате с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Еще по теме:
Стали известны требования Винисиуса по зарплате для нового контракта с «Реалом»
«Реал» определился с суммой, за которую готов продать Родриго
Саудовцы готовят 350 миллионов за игрока «Реала» 5
Источник: L'Equipe
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Ливерпуль Реал Конате Ибраима
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектРоссийский футбол вернулся! Вспомните команды РПЛ по расстановке
15
Сперцян высказался об интересе «Жироны» и «ПСЖ»
19:23
2
Генич объяснил, почему не считает провальным судейство Казарцева в матче «Спартак» – «Динамо Мх»
19:14
3
Видео«Ростов» повел в счете в матче с «Зенитом» после ошибки Латышонка
18:58
10
Червиченко оценил дебют Заболотного за «Спартак»
18:46
1
Мусаев анонсировал новый трансфер «Краснодара»
18:30
1
Стали известны требования Винисиуса по зарплате для нового контракта с «Реалом»
18:15
Аршавин отреагировал на отсутствие Гонду в стартовом составе «Зенита»
17:59
3
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Пари НН» в Казани
17:25
17
Червиченко: «Казарцев всегда отличался дебиловатым судейством»
17:15
8
Все новости
Все новости
«Реал» заинтересовался защитником сборной Франции
19:36
Стали известны требования Винисиуса по зарплате для нового контракта с «Реалом»
18:15
Романо подтвердил трансфер Рэшфорда в «Барселону»
Вчера, 18:52
«Барселона» договорилась о подписании игрока сборной Англии
Вчера, 16:21
1
«Реал» определился с суммой, за которую готов продать Родриго
Вчера, 15:38
ФотоВ музее мадам Тюссо появится восковая фигура Винисиуса
17 июля
2
В «Сосьедаде» прокомментировали решение не брать Захаряна на сбор в Японию
17 июля
1
«Сосьедад» не возьмет Захаряна в Японию
17 июля
5
Стало известно, на сколько «Реал» остался без Беллингема
17 июля
Список всех «десяток» «Барселоны» до Ямаля
17 июля
Экс-тренер «Реала» возглавил Оман
16 июля
Ямаль продлил контракт с «Барселоной»
16 июля
«Барселона» презентовала новую «десятку»
16 июля
2
«Реал» объявил об уходе 5-кратного победителя Лиги чемпионов
16 июля
3
Африканская страна станет спонсором «Барселоны»
16 июля
11
«Атлетико» купил Алмаду, перехватив его у «Зенита»
16 июля
2
Определен лидер по времени на поле в сезоне-2024/25
15 июля
1
Карлик с вечеринки Ямаля высказался о шумихе вокруг мероприятия
14 июля
Фото«Барселона» продала полузащитника «Мальорке»
14 июля
Фото«Реал» приобрел защитника «Бенфики»
14 июля
В правительстве Испании расследуют участие карликов на вечеринке Ямаля
14 июля
3
ФотоМодель рассказала о требованиях к девушкам на вечеринке Ямаля
14 июля
3
Фото«Барселона» объявила о новом трансфере
14 июля
Захарян заболел и пропустил тренировку «Сосьедада»
14 июля
7
«Реал» отказался платить Винисиусу больше, чем Мбаппе
14 июля
1
Журналист – о Мбаппе: «В «ПСЖ» считают, что избавились от проблемы и передали ее «Реалу»
14 июля
2
Ямаль назвал свои цели в футболе по случаю 18-летия
13 июля
1
Эндрик отказывается уходить из «Реала» в аренду
13 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 