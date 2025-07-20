«Реал» заинтересовался защитником сборной Франции

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Ливерпуля» Ибраиму Конате. Мадридцы пока сделали конкретного предложения по игроку, но поинтересовались суммой, за которую английский клуб был бы готов продать футболиста этим летом.
При этом «Ливерпуль» также продолжает переговоры с Конате о продлении контракта.
- В прошлом сезоне 26-летний защитник провел за английский клуб 42 матча, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника сборной Франции в 60 миллионов евро.
- Срок контракта Конате с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: L'Equipe