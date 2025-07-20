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  • Стали известны требования Винисиуса по зарплате для нового контракта с «Реалом»

Стали известны требования Винисиуса по зарплате для нового контракта с «Реалом»

Сегодня, 18:15

Нападающий «Реала» Винисиус сообщил клубу, что хочет зарабатывать по новому контракту с клубом 20 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Если «сливочные» согласятся на это, то игрок будет получать больше, чем другой нападающий команды Килиан Мбаппе, чего не хотелось бы мадридцам. Француз сейчас, как и Винисиус, зарабатывает 15 миллионов евро в год.

Однако Мбаппе получал подписной бонус в размере около 40 миллионов евро, поскольку перешел в клуб свободным агентом. Эту сумму можно считать своего рода скрытой зарплатой, если разделить ее на 5 лет контракта.

С 2022 года, когда Винисиус в прошлый раз продлил контракт, он получает в среднем по 15 миллионов в год (идет постепенное повышение суммы с 10 до 18 миллионов). Также бразилец, по текущему соглашению, может зарабатывать дополнительно по 2 миллиона евро в двух последних сезонах, если он выигрывает «Золотой мяч» или награду The Best.

Предложение из Саудовской Аравии, где Винисиусу были готовы заплатить 1 миллиард евро за 5 сезонов, было отозвано. Теперь позиции игрока и «Реала» в переговорах уравнены.

Окружение Винисиуса предполагает, что обсуждения нового контракта возобновятся в 2026 году.

  • Нынешний контракт 25-летнего Винисиуса с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • В минувшем сезоне вингер провел за команду 58 матчей, забил 22 гола, сделал 19 ассистов.

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Источник: As
Испания. Примера Реал Винисиус
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