Заболотный объяснил, почему решился на переход в «Спартак»

Новичок «Спартака» Антон Заболотный прокомментировал свой трансфер.

– Почему вы решились на переход в «Спартак»? Не боялись конкуренции?

– Это был хороший вызов для меня. Конкуренция никогда не была во вред. У нас есть три нападающих, сезон длинный и нужна хорошая обойма. Сегодня я начинаю, завтра другой, а послезавтра третий. Самое главное, чтобы «Спартака» побеждал.

– Этим летом «Спартак» столкнулся с тем, что другие игроки выбрали другой клуб для продолжения карьеры. Почему ты выбрал именно «Спартак»?

– То, что было, то было. Я выбрал «Спартак» и рад этому.