Заболотный объяснил, почему решился на переход в «Спартак»

Новичок «Спартака» Антон Заболотный прокомментировал свой трансфер.
– Почему вы решились на переход в «Спартак»? Не боялись конкуренции?
– Это был хороший вызов для меня. Конкуренция никогда не была во вред. У нас есть три нападающих, сезон длинный и нужна хорошая обойма. Сегодня я начинаю, завтра другой, а послезавтра третий. Самое главное, чтобы «Спартака» побеждал.
– Этим летом «Спартак» столкнулся с тем, что другие игроки выбрали другой клуб для продолжения карьеры. Почему ты выбрал именно «Спартак»?
– То, что было, то было. Я выбрал «Спартак» и рад этому.
- 34-летний Заболотный перешел в столичный клуб из «Химок» на правах свободного агента.
- Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев назвал задачей команды на сезон-2025/26 победу в чемпионате России.
- Заболотный ранее выступал за «Зенит», ЦСКА.
Источник: «Спорт-Экспресс»