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Заболотный объяснил, почему решился на переход в «Спартак»

Вчера, 23:40
1

Новичок «Спартака» Антон Заболотный прокомментировал свой трансфер.

– Почему вы решились на переход в «Спартак»? Не боялись конкуренции?

– Это был хороший вызов для меня. Конкуренция никогда не была во вред. У нас есть три нападающих, сезон длинный и нужна хорошая обойма. Сегодня я начинаю, завтра другой, а послезавтра третий. Самое главное, чтобы «Спартака» побеждал.

– Этим летом «Спартак» столкнулся с тем, что другие игроки выбрали другой клуб для продолжения карьеры. Почему ты выбрал именно «Спартак»?

– То, что было, то было. Я выбрал «Спартак» и рад этому.

  • 34-летний Заболотный перешел в столичный клуб из «Химок» на правах свободного агента.
  • Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев назвал задачей команды на сезон-2025/26 победу в чемпионате России.
  • Заболотный ранее выступал за «Зенит», ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон
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1752957999
Там весело???
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