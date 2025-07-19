«Локомотив» показал вторую и третью формы на сезон-2025/26

«Локомотив» официально представил вторую и третью формы на сезон-2025/26.

«Вторая форма выполнена в тeплом молочно-белом цвете с акцентным красным воротником и зелeными манжетами – в цветах клуба. Еe эстетика – чистота, строгость, уверенность. Это форма, в которой читается клубная культура.

Третья форма – глубокий зелeный с яркими красными деталями. Оттенки и контраст вдохновлены парадной формой железнодорожников. В дизайне сочетаются ведомственная строгость и городской характер», – говорится в сообщении клуба.