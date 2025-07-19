Азамат Мусагалиев прокомментировал переход Заболотного в «Спартак»

Известный шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев оценил решение клуба подписать Антона Заболотного.

«Трансфер Заболотного у меня пока никаких эмоций не вызывает. Я сейчас решил чуть атрофировать рецептор болельщика, который у меня срабатывал, когда кто-то из игроков приходил или уходил. Больше концентрируюсь теперь на том, что происходит на поле.

Ему 34 года, желаю ему яркого завершения карьеры», – сказал Мусагалиев.