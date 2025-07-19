Глебов объяснил, почему «Динамо» не смогло выиграть у «Балтики»

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:1).

– Что не получилось?

– В первом тайме располагались не очень правильно в атаке. Стояли рядом с центральными защитниками, поэтому продолжения как такового не было. Ну и конечно, реализация в первом тайме – большой минус.

– Быстрый гол забили в начале первого тайма. Это то, чего хотелось «Динамо»? Почему не пошло дальше?

– Наверное, агрессии не хватило впереди, к сожалению. Не было много моментов во втором тайме, поэтому и нет голов.

– Если кто‑то скажет – недооценили соперника, это будет близко к правде?

– Наверное нет. Готовились, знали, что будут агрессивно играть, поэтому недооценки не было.

– Откуда взялся брак, почему его так много?

– Первая игра после сборов. Нужно время вкатиться и брака будет меньше.