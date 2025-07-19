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  • Глебов объяснил, почему «Динамо» не смогло выиграть у «Балтики»

Глебов объяснил, почему «Динамо» не смогло выиграть у «Балтики»

Сегодня, 11:25
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Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:1).

– Что не получилось?

– В первом тайме располагались не очень правильно в атаке. Стояли рядом с центральными защитниками, поэтому продолжения как такового не было. Ну и конечно, реализация в первом тайме – большой минус.

– Быстрый гол забили в начале первого тайма. Это то, чего хотелось «Динамо»? Почему не пошло дальше?

– Наверное, агрессии не хватило впереди, к сожалению. Не было много моментов во втором тайме, поэтому и нет голов.

– Если кто‑то скажет – недооценили соперника, это будет близко к правде?

– Наверное нет. Готовились, знали, что будут агрессивно играть, поэтому недооценки не было.

– Откуда взялся брак, почему его так много?

– Первая игра после сборов. Нужно время вкатиться и брака будет меньше.

  • Эта игра была дебютной для Карпина на посту главного тренера «Динамо» в РПЛ.
  • Следующий матч команда проведет 26 июля против «Ростова».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Динамо Глебов Данил
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Комментарии (1)
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1752915675
"Реализация" может быть актуальна при наличии моментов.У "Балтики" в первом тайме их было четыре(относящихся к высокой степени вероятности гола), а у вас-полтора.Так о чём там бакланить? Ещё вы веселили всю публику на стадионе и экранах своим "выходом в атаку с контролем мяча".Лунёв с мячом стоял по тридцать -сорок секунд,а футболисты обеих команд наслаждались этой паузой,не трогаясь с места.
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