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Карпин оценил дебют Осипенко за «Динамо»

Сегодня, 06:47
2

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин остался недоволен игрой Максима Осипенко с «Балтикой» (1:1).

Для защитника матч 1-го тура РПЛ против калининградцев стал дебютным за московскую команду. Он перешел летом из «Ростова».

– Осипенко показал хорошую игру в атаке. Но первый гол Балтики – это он не успел добежать. Нет ощущения, что он в обороне не такой сильный плюс дает?

– Он не проигрывал единоборства и на чужой, и на своей половине поля. А гол… недоработка не только Осипенко. Он думал, что Лунев идет, могло такое быть. Дебют его оцениваю, как и у всех сегодня, неудовлетворительно.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Динамо Осипенко Максим Карпин Валерий
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Комментарии (2)
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Таврида
1752901083
Это Лунев ломанулся на выход и лажанулся.
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NewLife
1752903165
Про Осипенко - "Дебют его оцениваю, как и у всех сегодня, неудовлетворительно." Как то Бомбардир обошел своим вниманием более важную оценку: Дебют Карпина - неудовлетворительный))
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