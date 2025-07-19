Карпин оценил дебют Осипенко за «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин остался недоволен игрой Максима Осипенко с «Балтикой» (1:1).

Для защитника матч 1-го тура РПЛ против калининградцев стал дебютным за московскую команду. Он перешел летом из «Ростова».

– Осипенко показал хорошую игру в атаке. Но первый гол Балтики – это он не успел добежать. Нет ощущения, что он в обороне не такой сильный плюс дает?

– Он не проигрывал единоборства и на чужой, и на своей половине поля. А гол… недоработка не только Осипенко. Он думал, что Лунев идет, могло такое быть. Дебют его оцениваю, как и у всех сегодня, неудовлетворительно.