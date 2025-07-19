Мостовой предсказал, на каком месте «Спартак» завершит сезон РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы московской команды в новом сезоне РПЛ.

«В прошлом сезоне до зимней паузы «Спартак» по игре был претендентом на чемпионство. Мы не знаем, что потом с ним произошло. Он растерял очки и даже из тройки выпал.

Для меня «Спартак» должен быть в тройке с закрытыми глазами. Даже если уйдут Барко и Угальде, хотя я в это не верю. Может быть, уйдет только Барко, а Угальде, наверное, вряд ли», – сказал Мостовой.