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  • Мостовой предсказал, на каком месте «Спартак» завершит сезон РПЛ

Мостовой предсказал, на каком месте «Спартак» завершит сезон РПЛ

Сегодня, 06:09
1

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы московской команды в новом сезоне РПЛ.

«В прошлом сезоне до зимней паузы «Спартак» по игре был претендентом на чемпионство. Мы не знаем, что потом с ним произошло. Он растерял очки и даже из тройки выпал.

Для меня «Спартак» должен быть в тройке с закрытыми глазами. Даже если уйдут Барко и Угальде, хотя я в это не верю. Может быть, уйдет только Барко, а Угальде, наверное, вряд ли», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» сегодня сыграет в матче 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».
  • В прошлом сезоне команда Деяна Станковича заняла 4-е место.

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Источник: NEWS.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
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Комментарии (1)
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Литейный 4 (returned)
1752895611
Предсказываю хрякам их высокое 6 место и ссаную тряпку для физрука Станковича. Гыгыгы
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