Мостовой предсказал, на каком месте «Спартак» завершит сезон РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы московской команды в новом сезоне РПЛ.
«В прошлом сезоне до зимней паузы «Спартак» по игре был претендентом на чемпионство. Мы не знаем, что потом с ним произошло. Он растерял очки и даже из тройки выпал.
Для меня «Спартак» должен быть в тройке с закрытыми глазами. Даже если уйдут Барко и Угальде, хотя я в это не верю. Может быть, уйдет только Барко, а Угальде, наверное, вряд ли», – сказал Мостовой.
- «Спартак» сегодня сыграет в матче 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».
- В прошлом сезоне команда Деяна Станковича заняла 4-е место.
Источник: NEWS.ru