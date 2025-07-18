Карпин оценил игру Сергеева в матче «Динамо» – «Балтика»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался об игре Ивана Сергеева в матче с «Балтикой» (1:1). Форвард провел дебютный матч за московскую команду в РПЛ. Он вышел в стартовом составе и отыграл 61 минуту, после чего был заменен.

– Иван Сергеев сегодня вышел в старте, но был совершенно незаметен. Это проблема Сергеева или всей команды?

– Кто‑то был чуть лучше, кто‑то чуть лучше, но глобально – все плохо сыграли.

– Хотя бы один позитивный момент?

– Нет, не вижу. По обороне ок, кроме некоторых индивидуальных ошибок.