Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин прокомментировал ничью «Динамо» с «Балтикой» в своем дебютном матче

Карпин прокомментировал ничью «Динамо» с «Балтикой» в своем дебютном матче

Вчера, 23:02
1

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги матча 1-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:1). Он остался недоволен игрой московской команды.

«Дело не в голах и опасных моментах. Игра в атаке не порадовала никого. Примерно понимаю, почему не делали то, что должны. Но это я скажу футболистам.

Давление в футболе – громкие слова. На фабрике – да, давление. А в футболе всe случается.

Планировали выводить на удар Касереса в случае с голом. Наигрывали, потому что у «Балтики» подбор там свободный», – сказал Карпин.

  • Эта игра была дебютной для Карпина на посту главного тренера «Динамо» в РПЛ.
  • Следующий матч команда проведет 26 июля против «Ростова».

Еще по теме:
Карпин оценил игру Сергеева в матче «Динамо» – «Балтика» 1
Мостовой – о Карпине: «Я всю жизнь говорю, что совмещение непозволительно» 1
Ловчев оценил перспективы Карпина в «Динамо» 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Динамо Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1752869579
Эстонец, а что такое "давление на фабрике"???НЕизвестное науке общее свойство предприятий???
Ответить
Главные новости
Новый клуб Юрана подписал трех российских футболистов
Вчера, 23:49
1
«Многие нас хоронили»: слова Талалаева после ничьей «Балтики» с «Динамо»
Вчера, 23:22
1
Карпин оценил игру Сергеева в матче «Динамо» – «Балтика»
Вчера, 23:13
1
Карпин прокомментировал ничью «Динамо» с «Балтикой» в своем дебютном матче
Вчера, 23:02
1
Овечкин одним словом описал ничью «Динамо» с «Балтикой»
Вчера, 22:49
6
РПЛ. «Динамо» в первом матче Карпина сыграло вничью с «Балтикой»
Вчера, 22:32
69
СпецпроектРоссийский футбол возвращается! Вспомните команды РПЛ по расстановке
Вчера, 21:50
15
Селюк объяснил, почему Вендел может остаться в «Зените»
Вчера, 21:25
3
Экс-тренер «Зенита» исключил «Спартак» из числа конкурентов петербуржцев в новом сезоне
Вчера, 21:12
5
Видео1-й гол нового сезона чемпионата России
Вчера, 20:58
16
Все новости
Все новости
В «Динамо» назвали причину, по которой Карраскаль пропустил матч с «Балтикой»
Вчера, 23:07
1
Мостовой рассказал о своем отношении к Fan ID
Вчера, 22:47
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:32
2
РПЛ. «Динамо» в первом матче Карпина сыграло вничью с «Балтикой»
Вчера, 22:32
69
СпецпроектРоссийский футбол возвращается! Вспомните команды РПЛ по расстановке
Вчера, 21:50
15
Талалаев пояснил, кто должен рассказывать о футболе в роли экспертов
Вчера, 21:33
2
Селюк объяснил, почему Вендел может остаться в «Зените»
Вчера, 21:25
3
Мостовой – о Карпине: «Я всю жизнь говорю, что совмещение непозволительно»
Вчера, 21:17
1
Экс-тренер «Зенита» исключил «Спартак» из числа конкурентов петербуржцев в новом сезоне
Вчера, 21:12
5
Видео1-й гол нового сезона чемпионата России
Вчера, 20:58
16
Черданцев: «Челестини – итальянец! И-таль-я-нец!»
Вчера, 20:53
9
Генич – о прогнозе на финиш «Краснодара» вне топ-3: «Пока переобуваться не буду»
Вчера, 20:43
1
Степашин – о трансферах «Зенита»: «Такие покупки, да еще в такое время. У меня возникают вопросы»
Вчера, 20:30
18
Фото«Динамо» продало голкипера клубу Второй лиги
Вчера, 20:25
ЦСКА заинтересовался уругвайским вингером
Вчера, 20:12
2
Селюк объяснил изменения в подходе «Спартака» к трансферам
Вчера, 20:00
2
Фото«Локомотив» продлил контракт с защитником
Вчера, 19:41
Экс-хавбек «Зенита» сказал, какую ошибку допустил клуб этим летом
Вчера, 19:30
3
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Балтика»: 18 июля
Вчера, 19:23
5
Бубнов сказал, кто станет чемпионом России в новом сезоне
Вчера, 19:03
2
Ловчев оценил перспективы Карпина в «Динамо»
Вчера, 18:32
2
Названа сумма выкупа Мухина у ЦСКА для «Сочи»
Вчера, 18:12
2
Назван размер зарплаты Рубенса в «Динамо»
Вчера, 17:52
Семак высказался о внедрении Жерсона в схему «Зенита»
Вчера, 17:33
Фото«Зенит» показал новую форму с шевроном о юбилейном сезоне
Вчера, 17:16
41
Ловчев сказал, может ли «Краснодар» стать чемпионом второй раз подряд
Вчера, 17:06
4
«Спартак» заинтересовался хавбеком сборной Словении
Вчера, 16:57
2
Карпина назвали одним из лучших тренеров в мире
Вчера, 16:40
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 