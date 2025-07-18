Карпин прокомментировал ничью «Динамо» с «Балтикой» в своем дебютном матче

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги матча 1-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:1). Он остался недоволен игрой московской команды.

«Дело не в голах и опасных моментах. Игра в атаке не порадовала никого. Примерно понимаю, почему не делали то, что должны. Но это я скажу футболистам.

Давление в футболе – громкие слова. На фабрике – да, давление. А в футболе всe случается.

Планировали выводить на удар Касереса в случае с голом. Наигрывали, потому что у «Балтики» подбор там свободный», – сказал Карпин.