Генич – о прогнозе на финиш «Краснодара» вне топ-3: «Пока переобуваться не буду»

Комментатор Константин Генич считает, что «Краснодар» в этом сезоне не попадет в призеры РПЛ, но готов переобуться, если «быки» будут лидировать после 20-го тура.

– Вы будете отказываться от тезиса, что «Краснодар» будет вне тройки?

– Нет, не буду. Многие подозревают, что у меня какая‑то обида на «Краснодар», что они мне что‑то задолжали, где‑то, может быть, им дорогу перешел или они мне – ни в коем случае, у меня прекрасные отношения с «Краснодаром».

Я высказал исключительно свою точку зрения. Могу переобуться где‑то после 20‑го тура, когда «Краснодар» будет в лидерах, но на данный момент я переобуваться не буду. Это будет сложнейший постчемпионский сезон «Краснодара», в котором ему не удастся попасть в тройку.