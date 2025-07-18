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Ловчев оценил перспективы Карпина в «Динамо»

Сегодня, 18:32
2

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от выступлений «Динамо» в предстоящем сезоне под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

«Динамо» в позапрошлом сезоне могло стать чемпионом. В прошлом же ничего не получилось. Цели клуба понятны, но сможет ли их достичь команда под руководством Карпина?

– Карпин на наших глазах из руководителя «Спартака» вырос в тренера, хотя ранее и говорил, что не хочет им быть. Он растет и в этом нет никаких сомнений.

В «Динамо» у него есть хороший контингент футболистов, со многими он работал в сборной, и это та единица, которая не будет разваливаться или валять дурака на поле. Главный плюс нынешнего «Динамо» – это как раз Карпин, у которого жесткая рука и строгие требования.

Я смотрел матчи Братского кубка, и мне бросилось в глаза, что команда играет в современный футбол, футболисты четко выполняют все требования тренера. При этом в команде играют Осипенко, Глебов, с которыми Карпин работал в «Ростове», – они знают то, что хочет поставить Валера в «Динамо».

  • 56-летний Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня.
  • С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.
  • Летом «Динамо» приобрело нападающего Ивана Сергеева у «Крыльев Советов» за 3,8 миллиона евро и защитника Максима Осипенко у «Ростова» за 2,9 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Ловчев Евгений
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Комментарии (2)
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Бомж Зины
1752855167
Шансы эстонского быдлана с масаковским Дырьнау это вылететь как пробка из РФПЛ
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Интерес
1752855397
Жизнь-дерь?мо, но перспективы о-о-очень хороши!
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