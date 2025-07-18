Ловчев оценил перспективы Карпина в «Динамо»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от выступлений «Динамо» в предстоящем сезоне под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

– «Динамо» в позапрошлом сезоне могло стать чемпионом. В прошлом же ничего не получилось. Цели клуба понятны, но сможет ли их достичь команда под руководством Карпина?

– Карпин на наших глазах из руководителя «Спартака» вырос в тренера, хотя ранее и говорил, что не хочет им быть. Он растет и в этом нет никаких сомнений.

В «Динамо» у него есть хороший контингент футболистов, со многими он работал в сборной, и это та единица, которая не будет разваливаться или валять дурака на поле. Главный плюс нынешнего «Динамо» – это как раз Карпин, у которого жесткая рука и строгие требования.

Я смотрел матчи Братского кубка, и мне бросилось в глаза, что команда играет в современный футбол, футболисты четко выполняют все требования тренера. При этом в команде играют Осипенко, Глебов, с которыми Карпин работал в «Ростове», – они знают то, что хочет поставить Валера в «Динамо».