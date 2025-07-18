Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» показал новую форму с шевроном о юбилейном сезоне

Сегодня, 17:16
2

«Зенит» представил форму, в которой будет выступать в сезоне-2025/26.

«В юбилейном сезоне клуб стремится выразить восхищение новым Петербургом и его устремлением в будущее, совпадающим с амбициями «Зенита». Не довольствоваться малым, расширять горизонты, укрощать стихию – все это в равной степени относится к городу и клубу.

Так родилась идея для новой игровой формы «Зенита», главными элементами которой стали символы современного Петербурга: «Газпром Арена», «Лахта Центр», вантовый мост Западного скоростного диаметра. Узнаваемые пространственные доминанты, они отражают прогресс и постоянное движение к совершенству – и эти смыслы тесно переплетаются с задачами и идеалами сине-бело-голубых.

Технический партнер «Зенита» Wildberries подготовил два комплекта экипировки спортивного бренда Jögel для полевых игроков. Домашний выполнен в лазоревом цвете, гостевой – в белых тонах с небесно-голубыми принтами. Обращающая на себя внимание деталь – надпись «ЗЕНИТ» на гетрах игроков.

Плечи и рукава вратарской экипировки украшены шахматным узором – потому что наши защитники последнего рубежа, подобно опытным гроссмейстерам, мастерски оценивают позицию на поле и просчитывают игру на несколько ходов вперед. Для нее есть три цветовых решения – черное, желтое и зеленое.

В новом сезоне мы с удвоенной энергией будем стремиться к идеалу. За новый Петербург. За новый «Зенит», – говорится в сообщении клуба.

  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая.
  • Клуб решил сделать юбилейным не прошедший сезон, а следующий.
  • На новую форму нанесен шеврон с надписью «100-й сезон».

Еще по теме:
Названы три клуба РПЛ, которые выступают против ужесточения лимита 1
Семак заявил, что не хотел ограничиваться трансферами Жерсона и Веги 2
Ловчев объяснил, почему считает «Зенит» фаворитом нового сезона 6
Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kvm
1752848680
некрасивая
Ответить
Mirak92
1752848713
101 год не юбилей
Ответить
Главные новости
СпецпроектРоссийский футбол возвращается! Вспомните команды РПЛ по расстановке
14
Фото«Зенит» показал новую форму с шевроном о юбилейном сезоне
17:16
2
Ловчев сказал, может ли «Краснодар» стать чемпионом второй раз подряд
17:06
«Спартак» заинтересовался хавбеком сборной Словении
16:57
1
Карпина назвали одним из лучших тренеров в мире
16:40
5
Семак заявил, что не хотел ограничиваться трансферами Жерсона и Веги
15:57
2
Ловчев оценил продление «Спартаком» контракта со Станковичем
15:43
4
«Динамо» близко к продаже Карраскаля
15:27
2
«Спартак» заинтересовался защитником сборной Уругвая
15:20
1
Ловчев объяснил, почему считает «Зенит» фаворитом нового сезона
14:39
6
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Локомотива» и «Пари НН» Магкеев может перейти в клуб Первой лиги
16:27
Названы три клуба РПЛ, которые выступают против ужесточения лимита
16:20
1
Семак заявил, что не хотел ограничиваться трансферами Жерсона и Веги
15:57
2
Ловчев оценил продление «Спартаком» контракта со Станковичем
15:43
4
«Динамо» близко к продаже Карраскаля
15:27
2
«Спартак» заинтересовался защитником сборной Уругвая
15:20
1
Фото«Балтика» продлила контракт с голкипером, который выступает в команде уже 6 лет
15:09
1
Агент Тюкавина оценил уровень нападающего для игры за «Барселону»
14:51
1
Ловчев объяснил, почему считает «Зенит» фаворитом нового сезона
14:39
6
Клуб Примеры начал переговоры по Сперцяну
14:18
5
Пруцев высказался о возможном уходе из «Спартака»
14:07
3
Ловчев рассказал, что нужно ЦСКА для борьбы за титул
13:44
6
Ожидания Рабинера от сезона РПЛ
13:26
2
Подробности финансового вознаграждения «Сьона» за матч с «Зенитом»
13:21
4
Заболотный поделился впечатлениями от Станковича
13:07
Семак: «Вендел будет наказан»
12:54
24
Фото«Спартак» в честь юбилея базы в Тарасовке реконструировал знаменитые ретрокадры
12:32
3
Спартаковец Пруцев вспомнил работу с Мусаевым: «Мне не нравилось»
12:25
1
«Зенит» накажет Вендела за прогул сборов
12:16
1
Шишкин допустил, что вся игра «Спартака» будет строиться вокруг Заболотного
12:08
1
Суперкомпьютер рассчитал шансы команд РПЛ на чемпионство
11:59
13
Радимов определил, каким по счету «Спартак» идет в чемпионской гонке РПЛ
11:28
9
Агент Угальде объяснил, почему игрок пока не перешел в «Фейеноорд»
11:04
13
Пруцев: «Часто против «Спартака» выдают матч жизни»
10:51
Фото«Локомотив» продлил контракт с защитником до 2029 года
10:37
Заболотный раскрыл подробности трансфера в «Спартак»
10:28
2
Степашин: «Карпин – главный козырь «Динамо»
10:14
12
Талалаев: «Наш матч с «Динамо» будут смотреть почти все любители футбола в стране»
10:07
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 