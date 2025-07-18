«Зенит» показал новую форму с шевроном о юбилейном сезоне

«Зенит» представил форму, в которой будет выступать в сезоне-2025/26.

«В юбилейном сезоне клуб стремится выразить восхищение новым Петербургом и его устремлением в будущее, совпадающим с амбициями «Зенита». Не довольствоваться малым, расширять горизонты, укрощать стихию – все это в равной степени относится к городу и клубу.

Так родилась идея для новой игровой формы «Зенита», главными элементами которой стали символы современного Петербурга: «Газпром Арена», «Лахта Центр», вантовый мост Западного скоростного диаметра. Узнаваемые пространственные доминанты, они отражают прогресс и постоянное движение к совершенству – и эти смыслы тесно переплетаются с задачами и идеалами сине-бело-голубых.

Технический партнер «Зенита» Wildberries подготовил два комплекта экипировки спортивного бренда Jögel для полевых игроков. Домашний выполнен в лазоревом цвете, гостевой – в белых тонах с небесно-голубыми принтами. Обращающая на себя внимание деталь – надпись «ЗЕНИТ» на гетрах игроков.

Плечи и рукава вратарской экипировки украшены шахматным узором – потому что наши защитники последнего рубежа, подобно опытным гроссмейстерам, мастерски оценивают позицию на поле и просчитывают игру на несколько ходов вперед. Для нее есть три цветовых решения – черное, желтое и зеленое.

В новом сезоне мы с удвоенной энергией будем стремиться к идеалу. За новый Петербург. За новый «Зенит», – говорится в сообщении клуба.