Ловчев сказал, может ли «Краснодар» стать чемпионом второй раз подряд

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что лидеры «Краснодара» Джон Кордоба и Эдуард Сперцян вряд ли приведут «быков» ко второму титулу подряд в РПЛ.

– «Краснодар» сможет защитить титул чемпиона страны?

– Наверное, чемпионом все же станет «Зенит». «Краснодар» уже утолил свою жажду. Казалось, что они должны были обыгрывать ЦСКА в Суперкубке России, а игра оказалось равной и трофей забрали армейцы. «Краснодар» будет бороться за чемпионство, но как только пойдут проигрыши, команда чуть‑чуть сдуется.

– Но ведь костяк команды сохранен, Кордоба и Сперцян не покинули клуб.

– Кто‑то говорит, что команду надо каждый год усиливать, покупать новых игроков, чтобы была борьба между футболистами за позиции. Мне не нравится такое мнение. Я считаю, что команду надо собирать по кирпичику, делать костяк команды, а после добавлять игроков на слабые позиции.

Трудно, конечно, сказать, что будет с краснодарцами. Да, Кордоба – звезда нашего чемпионата, тут вопросов нет, а Сперцян же довольно‑таки специфичный, нормальный игрок. Но мне трудно поверить, что они прям потянут за собой команду за вторым титулом подряд.