Агент Тюкавина оценил уровень нападающего для игры за «Барселону»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов оценил уровень форварда для игры за «Барселону».

Ранее бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев сказал, что Тюкавин смог бы играть в составе «блауграны».

«По таланту, то да, может. Игорь сам играл в «Барселоне», в Европе, ему виднее. Когда он выступает экспертом, я слушаю, у него хороший вкус и хорошее понимание футбола, он знает нюансы. Да и с Костей он знаком, какие-то упражнения предлагает.

Сейчас у нас самая главная задача – вернуться после травмы. Подходит близко к завершению восстановительная часть после порванных крестов. А по поводу говорить, кто и где мог бы играть, то в своe время у меня была такая шутка, что у нас половина футболистов играет в сборной России, а другая – в пивной рассказывает, как они играли за сборную.

Поэтому надо доказывать здесь и сейчас. Дай бог, чтобы Костя вернулся ещe сильнее, чем до травмы, тогда будет всe нормально», – сказал Сафонов.