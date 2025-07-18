«Локомотив» продлил контракт с защитником до 2029 года

«Локомотив» продлил соглашение с центральным защитником Евгением Морозовым. Теперь контракт игрока с московским клубом действует до лета 2029 года.
Морозов воспитанник Академии «Локомотив». Он дебютировал за основной состав «железнодорожников» в сезоне-2023/24, выйдя в стартовом составе на матч 1-го тура МИР РПЛ против «Рубина», который завершился со счетом 2:2. До этого защитник выступал за «Факел» на правах аренды, проведя там 30 матчей и забив 2 мяча.
- Всего в составе «Локомотива» футболист провeл 43 игры, забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.
- Евгений Морозов игрок национальной сборной страны, он вышел на поле в 5 встречах за сборную России, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.
Источник: официальный сайт «Локомотива»