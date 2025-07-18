«Локомотив» продлил контракт с защитником до 2029 года

«Локомотив» продлил соглашение с центральным защитником Евгением Морозовым. Теперь контракт игрока с московским клубом действует до лета 2029 года.

Морозов воспитанник Академии «Локомотив». Он дебютировал за основной состав «железнодорожников» в сезоне-2023/24, выйдя в стартовом составе на матч 1-го тура МИР РПЛ против «Рубина», который завершился со счетом 2:2. До этого защитник выступал за «Факел» на правах аренды, проведя там 30 матчей и забив 2 мяча.