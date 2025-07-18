Заболотный раскрыл подробности трансфера в «Спартак»

Новичок «Спартака» Антон Заболотный рассказал о трансфере в московский клуб.

«Как произошел переход? Вышел на меня «Спартак», были переговоры по контракту. Семья очень сильно волновалась, они хотели, чтобы я остался дома, в Москве. Жена уже понимает, что двое детей, вся семья должна быть рядом. Это был немаловажный фактор.

Рад, что теперь выступаю за «Спартак», рад, что играю за большой клуб, получил возможность проявить себя. Уверен, что все будет отлично», – сказал Заболотный.