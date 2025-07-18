Степашин: «Карпин – главный козырь «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин считает, что тренер Валерий Карпин станет одним из главных козырей клуба в сезоне Мир – РПЛ. Карпин возглавил «Динамо» 13 июня и будет совмещать работу в клубе и сборной России.

Степашин отметил, что Карпин посетил заседание совета директоров и консультативного совета, который возглавляет сам Степашин. По его словам, ни один другой тренер до этого так не поступал.

«Валерий Георгиевич, кстати, пришел к нам на совет директоров и консультативный совет, который я возглавляю. Ни один тренер этого не делал до этого. Со своей программой, рассказал, что он хочет. У него очень амбициозные задачи, да и он сам человек амбициозный. Блестящий был футболист, да и тренер уже состоявшийся. Поэтому он один из главных козырей», – заявил Степашин.