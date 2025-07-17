Кисляк объяснил, почему предпочитает ездить на метро

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о своих предпочтениях в передвижении. 19-летний футболист сообщил, что не имеет машины и часто использует метро.

«Бывает, на такси, но больше на метро. Очень удобно. Метро работает как швейцарские часы. Сколько написано в приложении, за столько и доехал. Никогда не опоздаешь, если вовремя вышел», – сказал Кисляк.