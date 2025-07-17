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Кисляк объяснил, почему предпочитает ездить на метро

Вчера, 23:58
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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о своих предпочтениях в передвижении. 19-летний футболист сообщил, что не имеет машины и часто использует метро.

«Бывает, на такси, но больше на метро. Очень удобно. Метро работает как швейцарские часы. Сколько написано в приложении, за столько и доехал. Никогда не опоздаешь, если вовремя вышел», – сказал Кисляк.

  • В прошлом сезоне Кисляк провел 33 матча за ЦСКА.
  • За эти 33 матча он забил 4 гола.
  • Также на его счету 1 результативный пас.

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей
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Комментарии (1)
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Этот чудный мир
1752788775
Молодец.Понты для глупых
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