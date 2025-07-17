Саудовцы готовят 350 миллионов за игрока «Реала»

Саудовские клубы рассматривают возможность рекордного предложения по покупке нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. Речь идет о сумме в 350 млн евро, что превысит 200 млн фунтов стерлингов, заплаченные «Пари Сен-Жермен» за Неймара в августе 2017 года. Ранее «Аль-Хиляль» не смог приобрести Килиана Мбаппе за 300 млн евро в июле 2023 года.

Винисиус публично заявил о желании остаться на «Сантьяго Бернабеу», но новый контракт пока не подписан, стороны еще не достигли полного соглашения. Его действующее соглашение с «Реалом» рассчитано до 2027 года, и обе стороны сохраняют спокойствие по поводу ситуации.

Представители Саудовской Про Лиги полагали в апреле, что 25-летний футболист продлит контракт до открытия летнего трансферного окна, однако отсутствие формализации нового долгосрочного соглашения их обнадежило. Переговоры с Винисиусом о переходе в Саудовскую Про Лигу идут уже более года. Существует намерение приобрести Винисиуса Жуниора в течение следующих трех лет. Футболисту также было предложено около 1 млрд евро, включая бонусы, по пятилетнему контракту, отправленному в письменной форме как необязывающее предложение.

Винисиус Жуниор намечен для перехода в «Аль-Ахли». Этот клуб, являющийся действующим победителем Азиатской Лиги чемпионов, рассматривается как заслуживающий следующую крупную звезду со стороны Государственного инвестиционного фонда (ПИФ) и Министерства спорта Саудовской Аравии. Рияд Марез и Иван Тони популярны, но не считаются игроками того же уровня, что Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Карим Бензема («Аль-Иттихад») и Неймар («Аль-Хиляль»), которые перешли в другие клубы, контролируемые ПИФ.

Чем дольше затягиваются переговоры по контракту Винисиуса Жуниора, тем более воодушевленными и оппортунистичными становятся саудовцы, и массовое предложение этим летом по-прежнему не исключено. Даже если Винисиус продлит контракт, саудовцы активно работают над тем, чтобы убедить 25-летнего игрока переехать к сезону-2027/28 самое позднее.