Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Саудовцы готовят 350 миллионов за игрока «Реала»

Сегодня, 22:54

Саудовские клубы рассматривают возможность рекордного предложения по покупке нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. Речь идет о сумме в 350 млн евро, что превысит 200 млн фунтов стерлингов, заплаченные «Пари Сен-Жермен» за Неймара в августе 2017 года. Ранее «Аль-Хиляль» не смог приобрести Килиана Мбаппе за 300 млн евро в июле 2023 года.

Винисиус публично заявил о желании остаться на «Сантьяго Бернабеу», но новый контракт пока не подписан, стороны еще не достигли полного соглашения. Его действующее соглашение с «Реалом» рассчитано до 2027 года, и обе стороны сохраняют спокойствие по поводу ситуации.

Представители Саудовской Про Лиги полагали в апреле, что 25-летний футболист продлит контракт до открытия летнего трансферного окна, однако отсутствие формализации нового долгосрочного соглашения их обнадежило. Переговоры с Винисиусом о переходе в Саудовскую Про Лигу идут уже более года. Существует намерение приобрести Винисиуса Жуниора в течение следующих трех лет. Футболисту также было предложено около 1 млрд евро, включая бонусы, по пятилетнему контракту, отправленному в письменной форме как необязывающее предложение.

Винисиус Жуниор намечен для перехода в «Аль-Ахли». Этот клуб, являющийся действующим победителем Азиатской Лиги чемпионов, рассматривается как заслуживающий следующую крупную звезду со стороны Государственного инвестиционного фонда (ПИФ) и Министерства спорта Саудовской Аравии. Рияд Марез и Иван Тони популярны, но не считаются игроками того же уровня, что Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Карим Бензема («Аль-Иттихад») и Неймар («Аль-Хиляль»), которые перешли в другие клубы, контролируемые ПИФ.

Чем дольше затягиваются переговоры по контракту Винисиуса Жуниора, тем более воодушевленными и оппортунистичными становятся саудовцы, и массовое предложение этим летом по-прежнему не исключено. Даже если Винисиус продлит контракт, саудовцы активно работают над тем, чтобы убедить 25-летнего игрока переехать к сезону-2027/28 самое позднее.

  • «Реал» договорился о переходе Винисиуса за 38 миллионов фунтов стерлингов в 2017 году, когда ему было 16 лет.
  • Его трансфер из бразильского клуба «Фламенго» в «Реал» стал вторым по величине в истории после Неймара, за которого «Барселона» заплатила «Сантосу» 49 миллионов фунтов стерлингов в 2013 году.
  • Прорывной сезон Винисиус провел в сезоне-2021/22, забив 22 гола, включая победный мяч в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Еще по теме:
В музее мадам Тюссо появится восковая фигура Винисиуса 1
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal 2
«Реал» отказался платить Винисиусу больше, чем Мбаппе 1
Источник: talkSPORT
Саудовская Аравия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Винисиус
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектВспомните команды РПЛ по расстановке!
14
В матче Лиги конференций одна из команд нанесла 60 ударов по воротам и подала 20 угловых
22:59
Саудовцы готовят 350 миллионов за игрока «Реала»
22:54
«Коринтианс» начал переговоры по зенитовцу Мантуану
22:12
Степашин: «Сергееву звонили и говорили, что надо идти не в «Динамо», а в «Спартак»
21:58
15
Мухин из ЦСКА вместо «Сассуоло» перейдет в клуб РПЛ
21:43
2
Нейросеть составила итоговую таблицу РПЛ-2025/26
21:14
Ташуев дал совет Сперцяну, как поступить с предложением от «ПСЖ»
20:58
3
Станкович: «Не факт, что останусь в «Спартаке» до 2027 года»
20:50
2
Генич одним словом оценил свежее интервью Станковича
20:44
1
Все новости
Все новости
«Справедливо?»: Кузнецова сравнила доход Роналду и теннисистов
Вчера, 15:57
1
Роналду пропустит четверть матчей «Аль-Насра»: известны причины
15 июля
1
Реакция Роналду на нового тренера «Аль-Насра»
15 июля
ФотоКлуб Роналду получил нового тренера
14 июля
5
Фото«Аль-Хиляль» заплатил 25 миллионов за защитника «Милана»
10 июля
7
«Аль-Хиляль» планирует избавиться от Малкома и еще трех футболистов
8 июля
4
ПостКриштиану Роналду отдыхает на роскошной яхте за $7 млн
8 июля
13
Саудовский клуб начал переговоры с Месси
7 июля
2
ФотоОтказавший «Локомотиву» Вера подписал контракт с новым клубом
3 июля
Роналду: «Я не обычный человек, если честно»
29 июня
Роналду: «Я португалец, но принадлежу Саудовской Аравии»
28 июня
1
Роналду объяснил, почему остался играть в Саудовской Аравии
28 июня
3
Клуб Роналду договорился с новым тренером
28 июня
Роналду одобрил кандидатуру нового тренера «Аль-Насра»
28 июня
1
Илия Топурия сделал выбор между Месси и Роналду
27 июня
1
Раскрыта зарплата Роналду по новому контракту с «Аль-Насром»
26 июня
6
Роналду прокомментировал продление контракта с «Аль-Насром»
26 июня
1
Видео⚡️ «Аль-Наср» объявил о продлении контракта с Роналду
26 июня
4
Глава «Аль-Хиляля» пытается договориться о трансфере Месси
26 июня
Инсайд Фабрицио Романо о будущем 40-летнего Роналду
25 июня
1
Реакция Роналду на увольнение тренера «Аль-Насра»
25 июня
3
Клуб Роналду уволил главного тренера, проработавшего меньше года
25 июня
Стало известно, сколько денег Осимхен сможет заработать в Саудовской Аравии
23 июня
1
Три саудовских клуба поспорят за капитана «Тоттенхэма»
18 июня
ФотоРоналду сделал подарок Трампу
17 июня
3
Кака сделал выбор между Месси и Роналду: «Самый лучший и совершенный в истории»
17 июня
5
Саудовский клуб предложит Осимхену 50 миллионов евро в год
16 июня
«Аль-Наср» Роналду сделал предложение экс-тренеру «Зенита»
14 июня
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 