В «Сосьедаде» прокомментировали решение не брать Захаряна на сбор в Японию

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустит тур команды в Японии. Российский футболист не поедет с командой из-за состояния здоровья, продолжая восстановление после болезни. Эту информацию подтвердили в пресс-службе испанского клуба.

В пресс-службе клуба сообщили: «Да, он не поедет в Японию, так как еще не работал в общей группе. Он останется на нашей базе с другим игроком, чтобы ускорить свое восстановление и быть готовым после тура». Ранее сообщалось, что Захарян останется в Испании для восстановления после вируса.