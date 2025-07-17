В «Сосьедаде» прокомментировали решение не брать Захаряна на сбор в Японию

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустит тур команды в Японии. Российский футболист не поедет с командой из-за состояния здоровья, продолжая восстановление после болезни. Эту информацию подтвердили в пресс-службе испанского клуба.
В пресс-службе клуба сообщили: «Да, он не поедет в Японию, так как еще не работал в общей группе. Он останется на нашей базе с другим игроком, чтобы ускорить свое восстановление и быть готовым после тура». Ранее сообщалось, что Захарян останется в Испании для восстановления после вируса.
- 22-летний Захарян не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы.
- За «Реал Сосьедад» он выступает с августа 2023 года.
- В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.
Источник: ТАСС