Стогниенко высмеял открытие парикмахерской на базе «МЮ»

На реконструированной базе «Манчестер Юнайтед» откроют парикмахерскую. На это отреагировал комментатор Okko Владимир Стогниенко.

«Прочитал, что на новой базе «МЮ» будет парикмахерская, такого нет ни на одной базе ни одного клуба, говорят! Неплохо.

Но хорошо бы ещe хозяйственный магазин – вдруг лампочка перегорит или смеситель в ванной сломается. И ларек с мороженым», – написал Стогниенко.