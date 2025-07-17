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Стогниенко высмеял открытие парикмахерской на базе «МЮ»

Сегодня, 21:23

На реконструированной базе «Манчестер Юнайтед» откроют парикмахерскую. На это отреагировал комментатор Okko Владимир Стогниенко.

«Прочитал, что на новой базе «МЮ» будет парикмахерская, такого нет ни на одной базе ни одного клуба, говорят! Неплохо.

Но хорошо бы ещe хозяйственный магазин – вдруг лампочка перегорит или смеситель в ванной сломается. И ларек с мороженым», – написал Стогниенко.

  • «МЮ» реконструирует базу в Кэррингтоне.
  • Команда в минувшем сезоне АПЛ финишировала 15-й.
  • Сезон АПЛ стартует 15 августа.

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Источник: телеграм-канал Владимира Стогниенко
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
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