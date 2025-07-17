Заболотный – об отношениях с фанатами «Спартака»: «Они не обязаны меня принимать»

Новичок «Спартака» Антон Заболотный высказался об отношениях с болельщиками.

«Быстро ли примут болельщики? Я их полностью понимаю, понимаю их реакцию. Они не обязаны меня принимать, но я сделаю все, чтобы изменить их мнение. Я готов выложиться на все 100%, играю ради команды.

Буду ли праздновать голы в ворота «Зенита» и ЦСКА? Я пока об этом не думал, посмотрим. Да, есть принципиальные матчи. Но надо концентрироваться на всем чемпионате, на дистанции. Особенное празднование? У меня оно всегда только одно. Надо делать то, что работает», – сказал Заболотный.