Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кисляк – о развитии карьеры: «После смерти мамы понял: надо идти до конца»

Кисляк – о развитии карьеры: «После смерти мамы понял: надо идти до конца»

Сегодня, 19:29
1

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, как потерял маму.

– Тебе было 17, когда мама умерла. Сразу узнал, что она серьезно болеет?

– Не сразу. Я знал, что она болеет, но не знал, что так серьезно. Только потом стал понимать и видеть. Был немного подготовлен.

– О том, что мамы больше нет, узнал от отца?

– Да. Поехал на матч молодежки, и отец позвонил. Сказал, чтобы я быстрее приезжал домой. «Зачем?» – «Приезжай. Надо быстро».

– Ты понимал, что он хочет сказать?

– Нет. До этого маму забрали в больницу. Папа говорил, что предстоит операция. Что мама не будет поднимать телефон. Я думал, операция поможет, ей станет лучше. А оказывается, уже тогда все было понятно.

Папа заказал машину, чтобы маму отвезли в Старый Оскол, и она провела там хотя бы пару дней. Там же ее и похоронили.

– Что было после звонка отца?

– Я приехал, он рассказал новость. И в тот же день мы поехали в Старый Оскол на поезде.

Папа знал, что спасти маму не удастся, но мне не говорил. Потому что меня впервые вызвали в юношескую сборную, а через пару дней – игра с основой ЦСКА. Из молодежки взяли только пять человек.

Я не полетел в сборную, но через два дня сыграл против основы ЦСКА. Тяжело было, конечно, перестроиться. Но понимал, что это еще одно испытание в жизни.

– Эта мысль помогала не опускать руки?

– Да. Это повлияло на меня. Понял, что не могу ошибиться. Не могу свернуть не туда. Надо идти до конца.

– На том, что мы видим от тебя на поле, тоже сказалась потеря мамы?

– Думаю, в любом случае что-то есть. Мы с папой остались вдвоем – это ответственность, самостоятельность. Было тяжело. Повлияло, что я прошел через это.

Когда выходишь на поле, понимаешь, что ты такое пережил… Как будто ничего серьезнее уже быть не может. Ничего не страшно. Бояться, волноваться из-за какой-то мелочи по сравнению с такой потерей…

Больше я не загоняюсь. Может, поэтому выгляжу увереннее.

– Какой была твоя мама?

– Можно много говорить… Наверное, какой была мама, можно сказать по мне. Она очень многое в меня вложила. В воспитание. Верила. Всегда поддерживала. Очень добрая.

– Характер – от мамы?

– Мама – за доброту, за честность. Папа – за стойкость. Все во мне уместилось.

– Можешь рассказать дорогую тебе историю, которая связана с мамой?

– Каждый момент. Каждый момент. И сейчас я понимаю, что нужно было ценить каждый момент. Потому что думаешь: все это еще будет долго-долго-долго… А потом за секунду теряешь. И понимаешь, что еще многого не успел сделать. Многого сказать.

  • Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что у клуба были предложения по Кисляку, но они не устроили москвичей.
  • Сообщалось, что главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью одобрил кандидатуру Кисляка для перехода, а представители клуба встречались с агентом игрока.
  • 19-летний хавбек в минувшем сезоне провел за ЦСКА 33 матча, забил 4 гола, отдал 1 передачу.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Кисляка в 8 миллионов евро.

Еще по теме:
Кисляк оценил шансы ЦСКА на чемпионство 2
Пиняева назвали лучшим молодым футболистом Восточной Европы 4
Быстров дал совет Кисляку и Батракову 3
Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1752770715
...это потеря! Держись, пацан и будь человеком - в память о матери. Может, она это будет видеть...
Ответить
Главные новости
СпецпроектВспомните команды РПЛ по расстановке!
12
Нейросеть составила итоговую таблицу РПЛ-2025/26
21:14
Станкович: «Не факт, что останусь в «Спартаке» до 2027 года»
20:50
2
Генич одним словом оценил свежее интервью Станковича
20:44
Фото«Спартак-2» получил нового тренера вместо Комбарова
20:30
Орлов дал совет «Спартаку», как быть с Барко
20:03
11
Фото«Чайка» назначила главным тренером чемпиона России в составе «Спартака»
19:38
1
Список дисквалифицированных на матчи 1-го тура РПЛ
19:17
1
Назначения судей на 1-й тур РПЛ
17:52
8
Экс-тренер «Локо» может повезти Узбекистан на ЧМ-2026
17:15
1
Все новости
Все новости
Впервые за 19 лет EA Sports FC выйдет без русских комментаторов
21:08
Ташуев дал совет Сперцяну, как поступить с предложением от «ПСЖ»
20:58
1
Заболотный – об отношениях с фанатами «Спартака»: «Они не обязаны меня принимать»
20:22
Орлов дал совет «Спартаку», как быть с Барко
20:03
11
Кисляк – о развитии карьеры: «После смерти мамы понял: надо идти до конца»
19:29
1
Список дисквалифицированных на матчи 1-го тура РПЛ
19:17
1
Ислам Махачев поставил «Динамо Мх» задачу на сезон
18:55
1
Глава «Локомотива» оценил совмещение Карпина: «Не совсем правильно»
18:35
Станкович описал, каким должен быть «Спартак»
18:10
3
Назначения судей на 1-й тур РПЛ
17:52
8
Быстров раскрыл игрока «Зенита», который сломал ему нос: «Чтобы не расслаблялся»
17:47
1
РФС назвал лучшего арбитра прошлого сезона
17:26
2
Агент Батракова рассказал, как выглядит интерес к игроку из Европы
16:56
Станкович определил идеальный клуб для Умярова
16:46
4
Станкович ответил, на что он готов пойти в случае чемпионства «Спартака»
16:25
2
«Рома» следит за Умяровым
16:00
13
Гончаренко не согласен с отставкой из «Пари НН»
15:51
2
ФотоЛесовой сменил «Динамо» на другой клуб РПЛ
15:41
1
Станкович – о продлении контракта со «Спартаком»: «Я проявил инициативу»
15:33
1
Григорян: «Краснодар» – уже не «Краснодар»
15:06
9
Мухин из ЦСКА остался без агента
14:50
2
«Спартак» выставил двух игроков основы на трансфер
14:40
24
Комментаторы на «Спартак» – «Динамо Мх» и другие матчи 1-го тура РПЛ
14:29
3
Во Франции прокомментировали интерес к Баринову
14:09
Семшов: «Праздник 100-летия «Зенита» только начинается»
13:49
25
ФотоБериша покинул «Ахмат» после 8 лет в клубе
13:22
5
Гончаренко прокомментировал неудачный отрезок в карьере: «Говно всегда помнят»
13:15
2
Червиченко назвал двух людей, которые «погубят» «Спартак»
13:05
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 