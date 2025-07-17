Агент Батракова рассказал, как выглядит интерес к игроку из Европы

Футбольные клубы из Испании, Италии и Португалии проявляют интерес к полузащитнику московского «Локомотива» и сборной России Алексею Батракову. При этом «Локомотив» прямых предложений по игроку не получал.
Агент Батракова Владимир Кузьмичев заявил, что напрямую от зарубежных клубов предложений по его клиенту не было. Все контакты происходят через посредников, которые затем направляются руководству «Локомотива».
Кузьмичев отметил стилистические предпочтения игрока: «В основном интерес из трех стран – это Испания, Италия и Португалия. По стилистике, мне кажется, это должна быть или Испания, или Италия. Но также многое будет зависеть от того, какой там будет тренер. Алексею ближе такой футбол, когда часто встречаешься с мячом».
- 20-летний Батраков в июне продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2028/29.
- В сезоне-2024/25 он провeл за клуб 37 матчей во всех турнирах, забив в них 15 мячей.
- По итогам 2024 года Батраков был признан лучшим молодым игроком РПЛ, получив премию «Первая пятерка».
- Летом болельщики назвали его лучшим игроком «Локомотива» в прошедшем сезоне.
- РФС также признал его лучшим молодым игроком сезона.
Источник: «Р-Спорт»