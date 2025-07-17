Агент Батракова рассказал, как выглядит интерес к игроку из Европы

Футбольные клубы из Испании, Италии и Португалии проявляют интерес к полузащитнику московского «Локомотива» и сборной России Алексею Батракову. При этом «Локомотив» прямых предложений по игроку не получал.

Агент Батракова Владимир Кузьмичев заявил, что напрямую от зарубежных клубов предложений по его клиенту не было. Все контакты происходят через посредников, которые затем направляются руководству «Локомотива».

Кузьмичев отметил стилистические предпочтения игрока: «В основном интерес из трех стран – это Испания, Италия и Португалия. По стилистике, мне кажется, это должна быть или Испания, или Италия. Но также многое будет зависеть от того, какой там будет тренер. Алексею ближе такой футбол, когда часто встречаешься с мячом».