Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сосьедад» не возьмет Захаряна в Японию

Сегодня, 11:55
1

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян пропустит сборы в Японии. Игрок туда не полетит.

Клуб решил не брать россиянина, так как он еще не оправился от последствий вируса.

  • На минувшей неделе сообщалось, что хавбек досрочно завершил тренировку из-за боли в камбаловидной мышце.
  • 22-летний Захарян в минувшем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 4 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу. Россиянин пропустил много игр из-за травм.
  • Его контракт с испанским клубом действует до 30 июня 2029 года.

Еще по теме:
Захарян заболел и пропустил тренировку «Сосьедада» 7
Таролог предрек Захаряну возвращение в РПЛ: «Кто-то строит козни против нашей звездочки» 4
Селюк описал Захаряна двумя словами 4
Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1752745965
4 матча... Вот это уровень
Ответить
Главные новости
СпецпроектВспомните команды РПЛ по расстановке!
11
Семшов: «Праздник 100-летия «Зенита» только начинается»
13:49
5
ФотоБериша покинул «Ахмат» после 8 лет в клубе
13:22
4
Гайч может сменить ЦСКА на другой клуб РПЛ
12:57
1
В «Локо» высказались о предложении ЦСКА по Пиняеву
12:47
Невозвращенец Саравия вышел на связь с «Ростовом» и объяснил, почему не вернулся в клуб
12:21
2
«Сосьедад» не возьмет Захаряна в Японию
11:55
1
Комбаров покинул «Спартак-2» и пойдет на повышение
11:42
5
В «Спартаке» рассказали об интересе к Маркиньосу со стороны других клубов
11:33
Позиция «Локомотива» насчет попытки ЦСКА купить Пиняева
11:06
7
Все новости
Все новости
«Сосьедад» не возьмет Захаряна в Японию
11:55
1
Стало известно, на сколько «Реал» остался без Беллингема
10:01
Список всех «десяток» «Барселоны» до Ямаля
09:41
Экс-тренер «Реала» возглавил Оман
Вчера, 20:36
Ямаль продлил контракт с «Барселоной»
Вчера, 19:52
«Барселона» презентовала новую «десятку»
Вчера, 19:48
2
«Реал» объявил об уходе 5-кратного победителя Лиги чемпионов
Вчера, 13:42
3
Африканская страна станет спонсором «Барселоны»
Вчера, 11:36
11
«Атлетико» купил Алмаду, перехватив его у «Зенита»
Вчера, 06:44
Определен лидер по времени на поле в сезоне-2024/25
15 июля
1
Карлик с вечеринки Ямаля высказался о шумихе вокруг мероприятия
14 июля
Фото«Барселона» продала полузащитника «Мальорке»
14 июля
Фото«Реал» приобрел защитника «Бенфики»
14 июля
В правительстве Испании расследуют участие карликов на вечеринке Ямаля
14 июля
3
ФотоМодель рассказала о требованиях к девушкам на вечеринке Ямаля
14 июля
3
Фото«Барселона» объявила о новом трансфере
14 июля
Захарян заболел и пропустил тренировку «Сосьедада»
14 июля
7
«Реал» отказался платить Винисиусу больше, чем Мбаппе
14 июля
1
Журналист – о Мбаппе: «В «ПСЖ» считают, что избавились от проблемы и передали ее «Реалу»
14 июля
2
Ямаль назвал свои цели в футболе по случаю 18-летия
13 июля
1
Эндрик отказывается уходить из «Реала» в аренду
13 июля
1
В Барселоне открыли мурал в честь 18-летия Ямаля
12 июля
5
«Реал» купил марокканского нападающего
12 июля
3
Бэйл объяснил критику в адрес Мбаппе
12 июля
Месси признал конфликт с Левандовским из-за «Золотого мяча»
12 июля
1
Хаби Алонсо не рассчитывает на четырех игроков «Реала»
12 июля
1
«Барселона» договорилась с Месси о прощальном матче
12 июля
1
«Реал» хочет забрать полузащитника «Ливерпуля» за сумму ниже его рыночной стоимости
12 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 