«Сосьедад» не возьмет Захаряна в Японию

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян пропустит сборы в Японии. Игрок туда не полетит.
Клуб решил не брать россиянина, так как он еще не оправился от последствий вируса.
- На минувшей неделе сообщалось, что хавбек досрочно завершил тренировку из-за боли в камбаловидной мышце.
- 22-летний Захарян в минувшем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 4 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу. Россиянин пропустил много игр из-за травм.
- Его контракт с испанским клубом действует до 30 июня 2029 года.
Источник: Mundo Deportivo