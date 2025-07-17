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Стало известно, на сколько «Реал» остался без Беллингема

Сегодня, 10:01

Лидер «Реала» Джуд Беллингем перенес операцию на плече. Английский футболист выбыл из строя на 3 месяца.

В течение этого срока «Реал» не сможет рассчитывать на игрока. Информацию сообщил инсайдер Фабрицио Романо в твиттере.

  • Вывих плеча Беллингем получил осенью 2023 года. Все это время он пробовал консервативное лечение. Однако в итоге ему пришлось лечь на операционный стол.
  • В минувшем сезоне Беллингем провел 58 матчей во всех турнирах.
  • В них он забил 15 голов и сделал 15 результативных передач.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Беллингем Джуд
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