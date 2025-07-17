Стало известно, на сколько «Реал» остался без Беллингема

Лидер «Реала» Джуд Беллингем перенес операцию на плече. Английский футболист выбыл из строя на 3 месяца.
В течение этого срока «Реал» не сможет рассчитывать на игрока. Информацию сообщил инсайдер Фабрицио Романо в твиттере.
- Вывих плеча Беллингем получил осенью 2023 года. Все это время он пробовал консервативное лечение. Однако в итоге ему пришлось лечь на операционный стол.
- В минувшем сезоне Беллингем провел 58 матчей во всех турнирах.
- В них он забил 15 голов и сделал 15 результативных передач.
Источник: «Бомбардир»