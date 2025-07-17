Стало известно, на сколько «Реал» остался без Беллингема

Лидер «Реала» Джуд Беллингем перенес операцию на плече. Английский футболист выбыл из строя на 3 месяца.

В течение этого срока «Реал» не сможет рассчитывать на игрока. Информацию сообщил инсайдер Фабрицио Романо в твиттере.