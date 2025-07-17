Ловчев определил главного конкурента «Зенита» в сезоне РПЛ

Бывший спартаковец и динамовец Евгений Ловчев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«Сейчас «Динамо» – основной соперник «Зенита» в борьбе за первое место РПЛ. Не «Краснодар», не «Спартак», а именно динамовцы. Они уже боролись за золото в последние годы, буквально в последнем туре упускали свою Жар‑птицу.

Сейчас в «Динамо» Валерий Карпин – это человек дисциплины. Его команда будет заметнейшей командой», – сказал Ловчев.