Ловчев определил главного конкурента «Зенита» в сезоне РПЛ

Бывший спартаковец и динамовец Евгений Ловчев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.
«Сейчас «Динамо» – основной соперник «Зенита» в борьбе за первое место РПЛ. Не «Краснодар», не «Спартак», а именно динамовцы. Они уже боролись за золото в последние годы, буквально в последнем туре упускали свою Жар‑птицу.
Сейчас в «Динамо» Валерий Карпин – это человек дисциплины. Его команда будет заметнейшей командой», – сказал Ловчев.
- Сезон РПЛ стартует завтра, 18 июля.
- «Динамо» в матче-открытии примет «Балтику».
- Москвичи без трофеев с 1995 года.
Источник: «Матч ТВ»