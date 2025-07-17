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  • ИФАБ готовит революцию: ВАР может вмешаться в спорные желтые карточки, а пенальти станут «мертвыми»

ИФАБ готовит революцию: ВАР может вмешаться в спорные желтые карточки, а пенальти станут «мертвыми»

Сегодня, 08:04
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Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рассматривает возможность расширения полномочий ВАР. Система видеопомощника арбитра может получить право вмешиваться в решения по угловым ударам и в случае второй желтой карточки. ИФАБ также обсуждает радикальное изменение правил пробития пенальти.

Расширение полномочий ВАР на угловые удары поддерживается, так как это фактологическое решение – например, когда мяч касается атакующего, а не защищающегося игрока последним. Вмешательство ВАР во вторую желтую карточку более спорно, ведь это субъективное решение. Однако сторонники считают, что красная карточка по второй желтой часто влияет на исход матча, поэтому ВАР должен иметь право вмешаться. В сезоне-2024/25 футболист Деклан Райс из «Арсенала» получил спорную вторую желтую карточку в матче против «Брайтона».

Члены ИФАБ хотят убедиться, что любое расширение полномочий ВАР не увеличит задержки в игре, а новые решения будут приниматься видеоарбитрами за считанные секунды. Обсуждения об изменениях правил ВАР уже прошли на высоком уровне в футболе, но их должны одобрить на ежегодном заседании ИФАБ в марте следующего года. Любые изменения вступят в силу с 1 июня, до старта чемпионата мира-2026 в США, Мексике и Канаде.

Идея изменения правила пенальти еще более радикальна. Согласно предложению, мяч будет объявлен «мертвым», если вратарь отразит удар. Это значит, что гол не может быть забит с добивания. Например, Харри Кейн забил с отскока за Англию против Дании на Евро-2020 – такой гол мог бы быть отменен, если предложения примут. Сторонники этой идеи говорят, что команда, получившая пенальти, уже имеет достаточное преимущество, и это также решит проблему с забеганием других игроков в штрафную до удара.

ИФАБ обычно является консервативным органом, избегающим изменений, которые могут привести к непредвиденным последствиям. Но в недавнем прошлом организация показывала готовность к серьезным решениям, включая внедрение ВАР. Изменения правил ВАР не потребуют испытаний, но для изменений правил пенальти ИФАБ, вероятно, захочет увидеть результаты длительных испытаний.

  • Для принятия нового правила ИФАБ необходимо минимум 6 голосов из 8 возможных.
  • Если изменения будут одобрены, они вступят в силу 1 июня 2026 года, перед началом чемпионата мира-2026.
  • На ежегодном заседании ИФАБ в этом году уже одобрил изменение, согласно которому вратари получают угловой вместо свободного удара, если держат мяч дольше 8 секунд.

Источник: The Times
Весь мир
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Комментарии (1)
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subbotaspartak
1752729118
С пенальти можно и согласиться, ответственней бьющему
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