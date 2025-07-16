«Локомотив» установил ценник на Баринова для зарубежных клубов

«Локомотив» не против продать капитана Дмитрия Баринова за рубеж.

«Локомотив» готов отпустить Баринова за рубеж за 2 миллиона евро: клуб с уважением относится к своему многолетнему капитану, который в свое время отказался от перехода в «Зенит» и переподписал с родной командой договор на менее привлекательных условиях, чем ему давали в Питере.

Сторона 28-летнего игрока действительно вела разговор с «Башакшехиром», но турки так и не сделали оффер «Локо». Что касается личных условий, то общие параметры были обговорены, и поэтому инфа о якобы проблемах с этим не соответствует действительности», – написал источник.