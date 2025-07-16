Пономарев – об игроке ЦСКА: «Его можно назвать дешeвым повидлом, но шустрый веник лучше подходит»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о возможном переходе полузащитника Аббосбека Файзуллаева из московского клуба в «Истанбул Башакшехир».

«Пусть Файзуллаев уходит. Турцию он не потянет, слишком мелковат. Раньше он пахал от своей до чужой штрафной, хорошо мог прорваться на дриблинге и пробить, а сейчас он почивает на лаврах.

Файзуллаев сейчас – шустрый веник, никаких интересных данных нет. Для полузащитника он нулевой, головой он не играет. Для Европы он не годится, а в Турции только для посредственных команд. Его можно назвать дешeвым повидлом, но шустрый веник лучше подходит», – сказал Пономарeв.