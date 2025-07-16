Ловчев двумя словами оценил переход Заболотного в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о переходе в столичный клуб нападающего Антона Заболотного.

– Что вы думаете о том, что «Спартак» заявляет о цели бороться за чемпионство и покупает Заболотного?

– Это беда. Это может связано быть только с одним. Он бесплатно приходит и через какое‑то время клуб его куда‑нибудь продаст. Другого объяснения у меня нет. Мне начинают доказывать, что это игрок штрафной площади, его обслуживать надо. Если надо обслуживать, надо покупать обслуживающих людей. Заболотный – инородное тело для «Спартака».