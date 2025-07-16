В «Локомотиве» назвали задачи на сезон-2025/26

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о задачах команды.

– Возможно ли совместить борьбу за трофеи и развитие игроков?

– Мы живем в реальном мире, посмотрим. Будем делать все, чтобы у «Локомотива» это получилось. Но это не достигается за сезон, полтора, два. Это определенный путь, который необходимо пройти. В предстоящем сезоне будут поставлены более амбициозные задачи перед командой.

– Какие?

– Считаю, что клуб может бороться за тройку в РПЛ и выход в финал Кубка России.