В «Локомотиве» назвали задачи на сезон-2025/26

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о задачах команды.
– Возможно ли совместить борьбу за трофеи и развитие игроков?
– Мы живем в реальном мире, посмотрим. Будем делать все, чтобы у «Локомотива» это получилось. Но это не достигается за сезон, полтора, два. Это определенный путь, который необходимо пройти. В предстоящем сезоне будут поставлены более амбициозные задачи перед командой.
– Какие?
– Считаю, что клуб может бороться за тройку в РПЛ и выход в финал Кубка России.
- В прошлом сезоне «Локомотив» занял 6-е место в РПЛ.
- В FONBET Кубке России красно-зеленые в прошлом сезоне выбыли на 2-м этапе 1/2 финала Пути регионов.
Источник: «Спорт-Экспресс»