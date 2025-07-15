Канищев: «Зенит» будет переносить 100-летие, пока не станет чемпионом»

Бывший зенитовец Александр Канищев поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

«В предстоящем сезоне РПЛ ждeм интриги, чтобы чемпионат был интересным. Судя по финансовым вложениям «Зенита», клуб готовится к реваншу. Посмотрим, как это выйдет. Если «Зенит» во второй раз подряд не выиграет чемпионство, 100-летие перенесут на третий год. Это будет происходить до того момента, пока клуб не победит. Думаю, всe будет хорошо.

Кроме «Зенита», за чемпионство будут бороться ЦСКА, «Краснодар», «Динамо» и «Спартак». В этом году будет много интересных матчей – клубы подтянулись по комплектации. Не очень верю, что «Локомотив» поборется за золото, но всe возможно», – сказал Канищев.