Карпин запрещает игрокам «Динамо» уходить из столовой, пока все не доедят

Появились инсайды о быте «Динамо» при Валерии Карпине.

«Первое, о чем говорят в команде, – дисциплина. Здесь все в целом стало гораздо строже, чем у демократичного Марцела Лички. Начиная от питания – знаменитой «фишки» Карпина. И дело не только в каких-то ограничениях, но и в организации процесса. К примеру, никто не уходит из столовой, пока последний не закончит прием пищи.

Все расписано и по восстановительным мероприятиям после тренировок и матчей. От «каждый сам определяет, как ему лучше восстановиться» до обязательных процедур, не сделав которые никуда уехать не имеешь права. Ждут тебя родители, жена и дети или нет, а 45 минут после окончания контрольной встречи будь любезен заниматься своим здоровьем.

Примерно то же касается и тактических вопросов. Если у Лички в целом был подход, что в топ-клубе собраны профессиональные футболисты, которые сами разберутся на поле, что делать, достаточно лишь обрисовать картину грубыми мазками, то Карпин много времени уделяет объяснениям, как действовать у чужих ворот (в первую очередь речь о высоком прессинге) и у своих. По свидетельствам футболистов: «Все интересно и понятно», – написал источник.