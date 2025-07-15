В «Спартаке» высказались против совмещения постов Карпина в «Динамо» и сборной России

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев объяснил, почему в клубе выступают против того, чтобы Валерий Карпин работал и в «Динамо», и в сборной России.

– Вы присоединились к коалиции, в которую вошли «Локо» и «Зенит». Чем не мил Карпин, считаете ли, что такое совмещение – это админресурс «Динамо»?

– Мне кажется, вы преувеличиваете. На мой взгляд, нет никакой коалиции. С огромным уважением отношусь к Валерию Георгиевичу. Кроме добрых слов, ничего в его адрес сказать не могу. Могу вам сказать, что я сказал на общем собрании – вне зависимости от того, какова фамилия главного тренера сборной и в какой команде он работает, я лично против совмещения постов, поскольку вижу здесь возможность конфликта интересов.