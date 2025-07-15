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  • В «Спартаке» высказались против совмещения постов Карпина в «Динамо» и сборной России

В «Спартаке» высказались против совмещения постов Карпина в «Динамо» и сборной России

Сегодня, 14:21
2

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев объяснил, почему в клубе выступают против того, чтобы Валерий Карпин работал и в «Динамо», и в сборной России.

– Вы присоединились к коалиции, в которую вошли «Локо» и «Зенит». Чем не мил Карпин, считаете ли, что такое совмещение – это админресурс «Динамо»?

– Мне кажется, вы преувеличиваете. На мой взгляд, нет никакой коалиции. С огромным уважением отношусь к Валерию Георгиевичу. Кроме добрых слов, ничего в его адрес сказать не могу. Могу вам сказать, что я сказал на общем собрании – вне зависимости от того, какова фамилия главного тренера сборной и в какой команде он работает, я лично против совмещения постов, поскольку вижу здесь возможность конфликта интересов.

  • Карпин возглавил «Динамо» в июне.
  • Специалист работает в сборной России с 2021 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Карпин Валерий
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Комментарии (2)
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FCSpartakM
1752579950
в РФС пуфики сидят, которые дальше двух дней вперед не видят. Рано или поздно вернут нас, а у Валеры там клуб друзей по интересам, а не сборная. Вот тогда хлебнем водицы.
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FanatSerj
1752580709
Ладно ещё Ростов, так теперь после того как Карпин частично подобрал в Динамо игроков которых он видит и приглашает в сборную теперь там пол состава будет из Динамо (+Глебов, Осипенко, Сергеев). Возьми того же Сергеева, средней деревянности футболист нападения, не то чтобы у него конкуренция в сборной прям ОГРОМНАЯ, но при всех прочих в сборную будет попадать он, чем тот же Соболев, Комличенко (+/- одинаковой деревянности игроки). С другой стороны пока одни товарняки и судя по слаживающейся ситуации они ещё будут долго, большого смысла дергаться нету, уж обвинять Карпина что он там ПРЯМ кого то заслуженно не приглашает и маринует (даже Дзюба проскочил) это явно наговор, через товарняки уже толпа игроков прошла в сборной и то ли ещё будет. Но то что сейчас Карпин в Динамо этим может пользоваться при подписании паспортистов, есть такое.
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