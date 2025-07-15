Акинфеев выступил с обращением в адрес Гинера

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал пост в телеграме.

Голкипер поблагодарил болельщиков за поздравления после победы над «Краснодаром» (1:0), а также обратился к президенту клуба Евгению Гинеру.

«Друзья, спасибо всем за ваши теплые слова, комментарии, поздравления. Все читаю и очень ценю. В свою очередь хочу здесь поздравить и сказать огромное спасибо моему второму отцу, президенту ЦСКА Евгению Ленноровичу Гинеру. Без вас ничего бы этого не было», – написал Акинфеев.