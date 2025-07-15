В «Спартаке» высказались против сокращения госфинансирования

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался по поводу возможного сокращения госфинансирования в российском футболе.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о возможном введении потолка финансирования футбольных клубов для государственных компаний.

«Я в таких обсуждениях, на данный момент, не участвовал. Поэтому сложно это комментировать. Это пока еще слухи. Даже если будут какие-то ограничения, наверное, они будут постепенными. Не могут за один день просто отменить полностью возможность участвовать в финансировании клубов.

Мое мнение, что в наше непростое время российскому футболу естественно нужны финансы, нужна поддержка финансовая. Это самый популярный вид спорта в стране. Но мы будем играть по тем правилам, которые нам будут определять», – сказал Малышев.