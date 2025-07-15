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Кисляк оценил шансы ЦСКА на чемпионство

Сегодня, 11:12
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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о шансах команды в новом сезоне. Московский клуб обыграл «Краснодар» (1:0) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

– Вы выиграли Кубок и Суперкубок России. Осталось только звание чемпиона.

– Посмотрим, надо идти от матча к матчу. Следующая игра – с «Оренбургом», к ней и будем готовиться. Каждый матч на вес золота, надо набирать очки в каждом из них, и тогда будет возможность побороться за чемпионство.

– Многие ваши партнеры настроены на золото.

– У нас амбициозная команда. Но я не хочу говорить громких слов перед сезоном, лучше доказывать делом. В конце чемпионата посмотрим, что да как. Конкуренция в РПЛ очень хорошая, сильные команды, каждый может отобрать очки.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей
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Комментарии (2)
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Цугундeр
1752570343
Без мяса? С одним гарниром из овса?)) Это амбициозно, нет слов. Одно ржание.)
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Интерес
1752572309
Сначала трубу разорвать, а в третьем туре её фактического владельца.Дальше будет видно.
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