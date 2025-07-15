Андрей Мостовой рассказал о смазанной предсезонке: «Очень тяжело»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сообщил, что часть предсезонки пропустил из-за болезни.

«Я чуть позже из отпуска вышел – дали немного отдохнуть, так как в сборной был. Когда приехал, то, к сожалению, очень сильно заболел – пил антибиотики.

Сейчас пока очень тяжело. В первом матче, три дня назад, 30 минут сыграл. Сейчас еще настоящее лето – плюс 30. Тяжело было не только мне», – сказал Мостовой.