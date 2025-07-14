Стали известны траты Соболева на Dota 2 и CS в межсезонье

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в межсезонье потратил 9000 долларов (примерно 700 тысяч рублей) на инвентарь в играх CS и Dota 2.
В частности, он докупил себе в коллекцию нож, на котором написано «#1 in the world» за 500 долларов.
На покупки в CS Соболев потратил около 700 долларов, а в Dota 2 – 8300 долларов.
- В прошлом сезоне 28-летний Александр Соболев провел за «Зенит» 31 матч, забил 7 голов, отдал 3 передачи.
- Петербуржцы приобрели игрока у «Спартака» 30 августа прошлого года за 10 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»