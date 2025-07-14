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Стали известны траты Соболева на Dota 2 и CS в межсезонье

Вчера, 23:53
2

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в межсезонье потратил 9000 долларов (примерно 700 тысяч рублей) на инвентарь в играх CS и Dota 2.

В частности, он докупил себе в коллекцию нож, на котором написано «#1 in the world» за 500 долларов.

На покупки в CS Соболев потратил около 700 долларов, а в Dota 2 – 8300 долларов.

  • В прошлом сезоне 28-летний Александр Соболев провел за «Зенит» 31 матч, забил 7 голов, отдал 3 передачи.
  • Петербуржцы приобрели игрока у «Спартака» 30 августа прошлого года за 10 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
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Комментарии (2)
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СильныйМозг
1752527755
Мясная школа. :(
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Fju-2
1752528625
Понты дороже денег!) Бомбардир, лучше бы написали сколько потратил Перельман за месяц в Пятёрочке. В конце концов Соболев сегодня есть, а завтра о нём никто не вспомнит, а вот Перельман доказал гипотезу Пуанкаре, которая в частности гласит, что если любая трёхмерная фигура стягивается в точку, то она является футбольным мячом)
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