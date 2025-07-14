Стали известны траты Соболева на Dota 2 и CS в межсезонье

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в межсезонье потратил 9000 долларов (примерно 700 тысяч рублей) на инвентарь в играх CS и Dota 2.

В частности, он докупил себе в коллекцию нож, на котором написано «#1 in the world» за 500 долларов.

На покупки в CS Соболев потратил около 700 долларов, а в Dota 2 – 8300 долларов.