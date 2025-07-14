Карлик с вечеринки Ямаля высказался о шумихе вокруг мероприятия

Один из четырех артистов с карликовостью, участвовавших в вечеринке по случаю 18-летия вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, не считает это унижением.

«Никто не проявил к нам неуважения, давайте нам работать спокойно. Не понимаю, почему столько шума вокруг этого. Мы – нормальные люди, преданы своему делу, и делаем все абсолютно законно.

Вот уже несколько лет эти люди [из Ассоциации людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью] вредят нам. Они хотят запретить работу, которая нам нравится, и ни разу не предлагали работу или курсы тем, кого это касается.

Мы работаем в сфере развлечений. Почему мы не можем этого делать? Из-за нашего физического состояния? Новая глава [ассоциации] закомплексована и хочет обмануть нас, всех остальных.

Мы знаем границы и никогда их не пересечем, мы не цирковые обезьянки. Мы танцуем, подаем напитки, показываем фокусы... Существует множество видов представлений.

Мы были просто еще одними участниками вечеринки, все отлично провели время. Вся эта шумиха возникла только потому, что это была вечеринка Ламина Ямаля», – сказал артист, пожелавший остаться анонимным.