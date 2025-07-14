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Бывшая жена Сафонова вновь подала в суд на игрока

Вчера, 22:12
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Адвокат вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова Андрей Крючков подтвердил информацию, что бывшая жена футболиста Анастасия требует в судебном порядке 4 миллиона рублей судебных издержек по делу о взыскании алиментов на содержание ребенка.

«Действительно, Анастасия подала на Матвея заявление о взыскании судебных расходов – затрат, которые ушли на юристов, адвокатов во время взыскания алиментов.

Во‑первых, хочу обратить внимание, что Анастасия в очередной раз пиарится за счет Матвея. Тема с громким судебным процессом прошла, и она в очередной раз хочет оказаться в центре внимания.

Во‑вторых, с апреля месяца до сегодняшнего дня сторона Анастасии не представляла никаких документов в судебных заседаниях, подтверждающих, что она действительно понесла данные расходы. Только сегодня они представили документы, и то большая часть из них – копии.

Мы попросили представить оригиналы, но пока неизвестно, будут ли они представлены в ходе судебных заседаний. Мы сомневаемся, что большая часть затрат, которые Анастасия просит взыскать, действительно имела место в реальности.

В любом случае судебные расходы могут быть взысканы, но в каком размере – решает суд. Мы все прекрасно понимаем, что 4 миллиона рублей за работу адвокатов, которые вышли на несколько процессов, это очень много.

Тем более закон изначально был на стороне Анастасии, поскольку семейный кодекс обязывает одного из родителей выплачивать алименты на содержание общего ребенка в размере 1/4 от дохода. То есть дело было несложным.

И каких‑то особых юридических познаний, каких‑то особенных доказательств я со стороны юристов Анастасии не увидел. По сути, в этом деле с ее стороны достаточно было одного юриста или адвоката, который бы занимался этим делом», – сказал Крючков.

  • В январе 2024 года Никулинский суд Москвы постановил выплачивать четверть доходов Сафонова на содержание дочери. Игрок обжаловал решение, однако 26 августа Мосгорсуд утвердил его, оно вступило в законную силу.
  • Второй кассационный суд общей юрисдикции, а также Верховный суд РФ также встали на сторону экс‑супруги Сафонова.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
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Комментарии (4)
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СильныйМозг
1752522808
Ещё одна телеведущая на "Мужское и женское".
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Интерес
1752522834
"Тем более закон изначально был на стороне Анастасии, поскольку семейный кодекс обязывает одного из родителей выплачивать алименты на содержание общего ребенка в размере 1/4 от дохода. То есть дело было несложным." А нахрена ты, дружок,трепыхался, обжаловал тогда решения и доил несчастного глупого Мэтью???
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Cleaner
1752525666
Анастасия не пиарится. Ей этого не надо. Она тупо ГРЕБЕТ БАБЛО, пока есть такая возможность.
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Max-Min-vkontakte
1752529253
по факту, высасывая бабки, эта девица вошла во вкус и захотела ещё и ещё...)
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