В правительстве Испании расследуют участие карликов на вечеринке Ямаля

Испанское Министерство социальных прав обратилось в прокуратуру, к омбудсмену и в Управление по борьбе с преступлениями на почве ненависти с просьбой расследовать возможные нарушения на вечеринке, посвященной 18-летию вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

В частности оно рассмотрит возможные нарушения закона об инвалидности, который запрещает проводить представления, высмеивающие или порочащие людей с ограниченными возможностями.

Отмечается, что закон об инвалидности не предусматривает санкций и не до конца понятно, что считается его нарушением.

Ранее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, заявила, что для вечеринки Ямаля были наняты люди с карликовостью. Она осудила их наем в качестве развлечения и обещала принять меры в правовом и общественном поле.