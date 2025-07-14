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  • В правительстве Испании расследуют участие карликов на вечеринке Ямаля

В правительстве Испании расследуют участие карликов на вечеринке Ямаля

Сегодня, 20:48

Испанское Министерство социальных прав обратилось в прокуратуру, к омбудсмену и в Управление по борьбе с преступлениями на почве ненависти с просьбой расследовать возможные нарушения на вечеринке, посвященной 18-летию вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

В частности оно рассмотрит возможные нарушения закона об инвалидности, который запрещает проводить представления, высмеивающие или порочащие людей с ограниченными возможностями.

Отмечается, что закон об инвалидности не предусматривает санкций и не до конца понятно, что считается его нарушением.

Ранее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, заявила, что для вечеринки Ямаля были наняты люди с карликовостью. Она осудила их наем в качестве развлечения и обещала принять меры в правовом и общественном поле.

  • 13 июля Ямалю исполнилось 18 лет.
  • В честь этого события он устроил вечеринку на Ибице.
  • На ней присутствовали именитые гости – стримеры, инфлюэнсеры, партнеры Ямаля по команде и музыканты.

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Источник: COPE
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
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