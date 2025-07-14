Агент рассказал об интересе иностранных клубов к Кордобе

Португальский агент Паулу Барбоза сказал, что нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой интересуются команды, участвовавшие на клубном чемпионате мира-2025.
«После окончания клубного чемпионата мира команды начнут полноценно заниматься трансферами. Тот же Кордоба теперь может перейти в команду, участвовавшую в клубном чемпионате мира. Им интересуются в Латинской Америке и Европе», – сказал Барбоза.
- РФС признал 32-летнего Кордобу лучшим игроком России в минувшем сезоне.
- Контракт форварда с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2027 года. Предусмотрена опция его продления еще на сезон.
- Колумбиец в сезоне-2024/25 провел за клуб 30 матчей, забил 13 голов, отдал 7 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость Кордобы в 12 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru