Агент рассказал об интересе иностранных клубов к Кордобе

Португальский агент Паулу Барбоза сказал, что нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой интересуются команды, участвовавшие на клубном чемпионате мира-2025.

«После окончания клубного чемпионата мира команды начнут полноценно заниматься трансферами. Тот же Кордоба теперь может перейти в команду, участвовавшую в клубном чемпионате мира. Им интересуются в Латинской Америке и Европе», – сказал Барбоза.