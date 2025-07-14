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  • Модель рассказала о требованиях к девушкам на вечеринке Ямаля

Модель рассказала о требованиях к девушкам на вечеринке Ямаля

Сегодня, 19:55
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Модель Клаудиа Кальво рассказала, что ее попросили собрать 12 девушек для вечеринки, прошедшей в честь 18-летия вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. По словам Кальво, участниц отбирали исключительно по физическим параметрам.

«Они больше обращали внимание на размер груди или цвет волос», – сказала Кальво.

Она также пояснила, что сама не занимается подобными делами, но, благодаря опыту работы в ночных клубах, знакома с женщинами, которые работают имиджмейкерами на таких мероприятиях.

По словам Кальво, участницы мероприятия должны были получить от окружения Ямаля карту с заранее выделенной суммой.

«Мне сообщили, что речь шла о конкретной цифре, обозначенной двузначным числом: от 10 [тысяч] до 20 [тысяч] евро. Тебе выдают карту на твои собственные расходы. Когда ты еe получаешь, ты не знаешь, что тебя ждет и чего от тебя ожидают», – сказала Кальво.

Позднее Кальво сообщила, что после раскрытия подробностей о вечеринке, ее социальные сети попытались взломать. Она считает, что к этому причастен кто-то из окружения Ямаля.

  • 13 июля Ямалю исполнилось 18 лет.
  • В честь этого события он устроил вечеринку на Ибице.

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Источник: 20minutos
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1752512789
Кто-то подумал, что на вечеринке будут одноногие, однорукие, одноглазые и больные СПИДом? Такие вечеринки устраивают только для номэда, спартач80 и т.д..
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