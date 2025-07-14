Гендиректор «Спартака» назвал идеальный вариант лимита на легионеров

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев оценил возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«Как вы знаете, время от времени тема ужесточения лимита на легионеров поднимается. Я скорее за стабильность в этом вопросе – чтобы не меняли лимит каждые два-три года.

Во-первых, это дополнительные финансовые расходы для клуба. Во-вторых, на мой взгляд, это не решает проблему недостатка квалифицированных российских футболистов. На мой личный взгляд, отсутствие лимита – это идеальный вариант [улыбается]», – сказал Малышев.