Гендиректор «Спартака» назвал идеальный вариант лимита на легионеров

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев оценил возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.
«Как вы знаете, время от времени тема ужесточения лимита на легионеров поднимается. Я скорее за стабильность в этом вопросе – чтобы не меняли лимит каждые два-три года.
Во-первых, это дополнительные финансовые расходы для клуба. Во-вторых, на мой взгляд, это не решает проблему недостатка квалифицированных российских футболистов. На мой личный взгляд, отсутствие лимита – это идеальный вариант [улыбается]», – сказал Малышев.
- Ранее «Чемпионат» сообщил, что Министерство спорта РФ обсуждает с РФС ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Рассматривается вариант с 10 легионерами в заявке и только с 5 иностранцами на поле.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
Источник: «Чемпионат»