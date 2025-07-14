«Спартак» объявил о новом контракте с Мартинсом

«Спартак» продлил контракт с полузащитником Кристофером Мартинсом. Новое соглашение рассчитано до июня 2028 года.

«Желаем Кристоферу продолжать радовать болельщиков классной игрой и добиваться новых успехов с нашим клубом! ❤️🤍» – говорится в сообщении клуба.