Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» объявил о новом контракте с Мартинсом

Сегодня, 17:21
11

«Спартак» продлил контракт с полузащитником Кристофером Мартинсом. Новое соглашение рассчитано до июня 2028 года.

«Желаем Кристоферу продолжать радовать болельщиков классной игрой и добиваться новых успехов с нашим клубом! ❤️🤍» – говорится в сообщении клуба.

  • 28-летний Мартинс в прошлом сезоне провел за «Спартак» 33 матча, забил 9 голов, сделал 5 ассистов.
  • Игрок сборной Люксембурга выступает за красно-белых с начала 2022 года. Всего ха «Спартак» Мартинс провел 107 матчей, забил 18 мячей.

Еще по теме:
Гендиректор «Спартака» назвал идеальный вариант лимита на легионеров 3
Станкович назвал условия для успеха «Спартака» в новом сезоне 3
«Спартак» расширил сотрудничество с компанией, производящей мясо 19
Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»
Россия. Премьер-лига Спартак Мартинс Кристофер
Рекомендуем
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1752503144
...Король Люксембурга, надежда Спартака!...
Ответить
andr45
1752503688
«Как стало известно Metaratings.ru, «Спартак» зимой рассчитывает продать МАРТИНСА. » 25.10.2024
Ответить
СильныйМозг
1752503917
Лучше бы о своём расформировании заявил. Продлили пацана, значит, скоро, на лавку сядет. :)))
Ответить
subbotaspartak
1752505895
Это хорошо. Он ещё "вырастет".
Ответить
val69
1752509248
Это правильное решение...
Ответить
zigbert
1752509598
Нужный для Спартака игрок.
Ответить
Everest13
1752509922
Не о чем... даже сравнить не с кем, ну прет иногда, но вот иногда...
Ответить
VVM1964
1752512465
Очень правильное решение ! Полезный игрок !
Ответить
Константин-Шапкин-google
1752513163
Мартинс прогрессирует. Это хорошо!
Ответить
Главные новости
Фото«Реал» приобрел защитника «Бенфики»
21:02
Реакция Петржелы на трансфер Жерсона в «Зенит»
20:55
ФотоМодрич стал игроком «Милана»
20:30
Агент рассказал об интересе иностранных клубов к Кордобе
20:25
1
Гендиректор «Спартака» назвал идеальный вариант лимита на легионеров
19:40
3
Агент игрока Чемпионшипа подтвердил интерес со стороны ЦСКА
19:19
3
Фото«Зенит» анонсировал шоу, «посвященное старту юбилейного сезона»
18:56
16
Станкович назвал условия для успеха «Спартака» в новом сезоне
18:46
3
Список судей нового сезона РПЛ
18:35
8
Игрок «Зенита» объяснил слова о желании остаться в прежнем клубе
18:25
2
Все новости
Все новости
Агент игрока «Аль-Ахли» прокомментировал информацию об интересе ЦСКА
20:04
Агент назвал игрока, развитию которого помешал переход в «Зенит»
19:32
1
Агент игрока Чемпионшипа подтвердил интерес со стороны ЦСКА
19:19
3
Товарищеский матч. «Зенит» повторно выиграл у «Войводины»
19:00
4
Фото«Зенит» анонсировал шоу, «посвященное старту юбилейного сезона»
18:56
16
Станкович назвал условия для успеха «Спартака» в новом сезоне
18:46
3
Список судей нового сезона РПЛ
18:35
8
Игрок «Зенита» объяснил слова о желании остаться в прежнем клубе
18:25
2
Круговой рассказал о новой диете в ЦСКА
18:08
2
Видео«Спартак» расширил сотрудничество с компанией, производящей мясо
17:55
19
Александр Тихонов назвал Дзюбу позором для России
17:38
14
Фото«Спартак» объявил о новом контракте с Мартинсом
17:21
11
Быстров сказал, чем будет для «Зенита» 2-е место в новом сезоне
17:02
11
Мостовой назвал игрока, который может стать для «Краснодара» «своим Акинфеевым»
16:56
5
«Спартак» договорился о продлении контракта с легионером
16:41
7
Фото«Локомотив» отправил капитана молодежной сборной России в клуб из Беларуси
16:27
1
Губерниев высказался о возможном возвращении России к международным турнирам до конца года
15:31
Геркус – о Дзюбе в «Торпедо»: «Надеюсь, болельщики рады тому, что сделали»
15:21
Быстров оценил летние трансферы «Зенита»
15:07
2
Тренер «Локомотива» передал мошенникам более 11 миллионов рублей
14:53
6
ФотоПиняева назвали лучшим молодым футболистом Восточной Европы
14:39
3
Новичок «Зенита» Жерсон обратился к болельщикам
14:06
3
Станкович сказал, что его разочаровало в первом сезоне в «Спартаке»
13:23
17
Червиченко считает, что у «Рубина» есть хитрый план по Даку
13:16
4
В «Спартаке» высказались о возможности обмена Пруцева на Самошникова
12:52
6
Станкович объяснил свою эмоциональность во время матчей
12:43
5
Безбородов не попал в число судей на сезон-2025/26
12:21
5
ФотоПономарев нашел пропавшего кота Федю
12:10
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 