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  • Мостовой назвал игрока, который может стать для «Краснодара» «своим Акинфеевым»

Мостовой назвал игрока, который может стать для «Краснодара» «своим Акинфеевым»

Сегодня, 16:56
5

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о капитане «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

«Я давно уже говорю, что Сперцян созрел для перехода в Европу, но, кажется, там его никто не ждет, или же сам он отвергает варианты, которые есть. А может, ему и не стоит уходить из «Краснодара». Эдуард – лидер команды, любимец болельщиков, что еще нужно? Он может стать для «Краснодара» своим Акинфеевым», – сказал Мостовой.

  • 25-летний Сперцян провел в системе «Краснодара» всю карьеру.
  • Контракт полузащитника с «быками» рассчитан до 30 июня 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Армении в 25 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард Мостовой Александр
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Комментарии (5)
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Plyash
1752502798
Сперцян сам без "царских" советов разберётся.Иди,г-н Мостовой,лучше тренерский аттестат свой пристрой куда-нибудь в пивной буфет.
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Цугундeр
1752503476
Ушастому аре мерещится слава Мхитаряна. Тем более полпаспорта он уже продал и полстраны тоже. А целую команду..Легко.
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Интерес
1752506639
Мостовой затемпературил?
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Mirak92
1752508220
ОООО санек )Давно не слышно тебя было, часов 5) Админы, признайте, либо вы дро...те на него, приводно задние, либо сам Мост глав редактор тут!
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