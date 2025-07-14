Мостовой назвал игрока, который может стать для «Краснодара» «своим Акинфеевым»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о капитане «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

«Я давно уже говорю, что Сперцян созрел для перехода в Европу, но, кажется, там его никто не ждет, или же сам он отвергает варианты, которые есть. А может, ему и не стоит уходить из «Краснодара». Эдуард – лидер команды, любимец болельщиков, что еще нужно? Он может стать для «Краснодара» своим Акинфеевым», – сказал Мостовой.